Nice accueille les Championnat de France de Futsal Adapté

Le Comité Départemental Sport Adapté des Alpes Maritimes (CDSA 06) organise en cette fin janvier la phase finale du Championnat de France de Futsal Adapté 2018. Il accueillera 15 équipes venues de toute la France.

Voulant aider et supporter l’accès aux activités sportives et physiques et des personnes en situation de handicap, qui soit physique ou mental, le CDSA 06 organise à Nice, le championnat de France de Futsal adapté.

Les participants à cette compétition sera d’ailleurs entourés de toute l’équipe du CDSA 06, ainsi que d’une équipe de bénévoles, mais aussi par des professionnels de la santé, du sport et du handicap.

150 participants sont attendus. Les matchs se dérouleront au gymnase de l’UFR Staps et au gymnase du Collège Jules Romains.

Disputée sur deux jours, cette compétition sera séparée en deux tournois distincts, en fonction des capacités des différents athlètes. Les équipes participantes sont issues de phases qualificatives des différentes ligues.

Un stand d’ostéopathie, un stand ludique de la Fédération Française du Sport Adapté seront également proposés lors de ces deux journées.

Retrouvez le programme du Championnat de France de Futsal adapté 2018 ci-dessous :